Мейвезер может остаться без чемпионского титула

Председатель комитета Международной федерации бокса (IBF) по проведению титульных боев Линдсей Такер заявил о том, что организация еще не приняла решение относительно признания действительным результата чемпионского поединка по версии IBF в полусреднем весе между Флойдом Мейвезером-младшим и Забом Джудой, сообщает www.livesport.ru



Тем не менее, промоутер лучшего боксера мира, независимо от весовой категории Флойда Мейвезера-младшего, Боб Арум уже планирует для своего подопечного следующий поединок в июле этого года и совершенно не заинтересован в реванше с Джудой.

Для поединка рассматриваются три кандидатуры: Маргарито, Де Ла Хойя и Мозли. Мозли проводит реванш против Фернандо Варгаса, Де Ла Хойя встречается с Рикардо Майоргой. Таким образом, Маргарито является наиболее вероятным кандидатом (на бой с Мейвезером).