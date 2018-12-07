Бокс. Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой

Афиша боя Ломаченко - Педраса

В Нью-Йорке 8 декабря в знаменитом Madison Square Garden состоится бой украинского чемпиона в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педрасы.

Бой Ломаченко - Педраса станет объединительным: на кону будут стоять пояс украинца и пояс латиноамериканца по версии WBO. Для Ломаченко объединительный бой станет первым в профессиональной карьере и первым после травмы и операции на плече.

Напомним, свой пояс Ломаченко получил 13 мая, победив венесуэльца Хорхе Линареса - в нем же 30-летний одессит и получил травму правого плеча, после чего проходил процесс восстановления в США.

Педраса заполучил титул WBO, разобравшись с Рэймундо Бельтраном 25 августа.

Ранее Ломаченко и Педраса встретились на дуэли взглядов перед боем.

СТАТИСТИКА БОЙЦОВ

Василий Ломаченко: 11 побед (9 нокаутом), 1 поражение

Хосе Педраса: 25 побед (12 нокаутом), 1 поражение.

ЛОМАЧЕНКО - ПЕДРАСА: ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские поклонники бокса смогут посмотреть бой Ломаченко - Педраса на телеканале Интер, который будет осуществлять прямую трансляцию.

Трансляция начнется утром 9 декабря в 05.00 по киевскому времени.

Начало программы "Большой бокс" - в 05.00, но сам поединок между Ломаченко и Педрасой начнется ближе к шести утра по киевскому времени.

КОММЕНТАРИИ ПЕРЕД БОЕМ

Хосе Педраса : Я им всем собираюсь показать, что я за боксер такой. Я не просто хорош, не просто технарь. Я — великий боец с отменной выносливостью, что дает мне шанс не просто дать Ломаченко хороший бой, но даже побить его. Я собираюсь качественно сделать свою работу и увеличить свою рыночную стоимость. Если все у меня получится, то планирую одержать победу. Каким будет бой? Война двух технарей. Мы оба очень техничны, а еще оба любим прессинговать. Бой получится очень крутым. Я готов провести в ринге все 12 раундов. Мы тренировались в Лас-Вегасе, над уровнем моря, чтобы опережать Ломаченко в выносливости, чтобы справляться с его скоростью, движениями и всем тем, что он предложит в бою.

Василий Ломаченко : Педраса сам хоть верит в то, что говорит? Я всегда хотел объединить титулы. Это всегда было моей целью и сейчас я сделал еще один шаг к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом. После этого поединка мне будет легче объединить титулы. Я не ожидаю, что Педраса их мне отдаст. Но я войду в ринг и буду делать то, что отлично умею. Нужно понимать, чего ты хочешь от этого спорта. Я приехал в США и был сконцентрирован на своем тренировочном лагере. Сейчас вся тяжелая работа уже сделана. Я хочу вписать свое имя в историю. Хочу объединить титулы, стать абсолютным чемпионом мира и войти в историю бокса. Только и всего. В субботу мы сотворим историю.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Букмекерские конторы на стороне Ломаченко – коэффициент на его победу составляет лишь 1,10, тогда как на Педрасу можно сделать ставку за 7,00.

Pari Match : победа Ломаченко — 1,04, ничья — 27,00, победа Педраса — 12,00.

William Hill : победа Ломаченко — 1,03, ничья — 26,00, победа Педраса — 11,00.

Фаворит спорт : победа Ломаченко — 1,01, ничья — 34,00, победа Педраса — 16,00.