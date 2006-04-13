Кубок европейских чемпионов по фехтованию перенесен в Венгрию

В Европейскую конфедерацию фехтования (EFC) обратились участники предстоящего Кубка европейских чемпионов по женской рапире с просьбой перенести турнир из Санкт-Петербурга в Венгрию, чтобы сделать график подготовки к наиболее ответственным соревнованиям сезона более ровным и подвести ведущих спортсменов к розыгрышу в хорошем функциональном состоянии.

Рассмотрев это предложение, руководство EFC приняло решение с ним согласиться. В Санкт-Петербурге к такому решению чиновников отнеслись с пониманием, передает « СпортОнлайн»