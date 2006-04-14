Кличко пропустил «удар» от Льюиса

Британский боксер-«супертяж» Леннокс Льюис уверен, что снова сможет победить Виталия Кличко, случись им снова встретиться на ринге.



Об этом экс-чемпион мира заявил в интервью The Observer. Хотя, с другой стороны, Льюис исключает свое возвращение на ринг – настолько ему нравится жизнь вне спорта. Правда, полностью от бокса он не отошел. Периодически комментирует поединки для телеканала НВО. А по поводу отказа от реванша после памятного боя с Виталием Кличко, Льюис сказал: «Достаточно было посмотреть на лицо Кличко после того боя, чтобы понять, что реванш не нужен. Технический нокаут в шестом раунде – вот что будут помнить люди о том бое.»