Алине Кабаевой мешает потолок

Спортсменки, участвующие в лично-командном чемпионате России по художественной гимнастике в подмосковном Звенигороде, столкнулись в спортзале "Звезда" с неожиданной проблемой - выпирающей балкой, которая мешает полноценно готовиться и выступать, передает «Livesport »



Одной из первых, кому помешала балка, оказалась - олимпийская чемпионка Алина Кабаева. На тренировке ее скакалка зацепилась за злополучную балку - и так и осталась висеть. Пять минут Кабаева с помощью обруча, который одолжила у юной коллеги, пыталась достать скакалку. И когда это удалось, продолжила тренировку.

Марина Шпехт, одна из четырех, наряду с Кабаевой, Ольгой Капрановой и Верой Сесиной, претенденток на два места в составе сборной России на сентябрьский чемпионат Европы, пожаловалась : "Зал, конечно, замечательный - светлый, просторный. Но вот эта балка!.. Многие уже оставили на ней свои скакалки. Надо будет внимательнее кидать предмет".

Вера Штельбаумс, наставник призера Олимпийских игр Ирины Чащиной, которая выставляет на чемпионате России новую воспитанницу - Евгению Канаеву, также отметила, что зал "Звезда" хорош, но не подходит для гимнастики. "Скорее, он для баскетбола и волейбола", - сказала Вера Штельбаумс.