"Челси" примет новичков

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью заявил, что он планирует сделать три покупки во время летнего трансферного окна, сообщает «Livesport »



Моуринью заявил следующее: "Мы заменим трёх игроков. Уйдут три футболиста, которые не хотят проводить на поле больше времени, или которыми я не доволен и которым нечего дать клубу. На их место придут три новых игрока. Это естественный процесс".

Тем временем полузащитник "Болтона" Джей-Джей Окоча предупредил судью Фила Доуда, которому предстоит судить игру "Болтон" - "Челси" в воскресение, что ему предстоит особо внимательно следить за футболистом лондонцев Дидье Дрогба.

"Он очень хитро играл в тех играх, которые я видел. Если что-то похожее произойдёт в нашей игре, я буду расстроен тем, что судья не замечает это. Дрогба в последнее время много и правильно критиковали. Люди не хотят платить за то, чтобы увидеть нырки игроков", - комментирует Окочи BBC.