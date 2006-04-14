Секс-шопы не смогли помочь спортсменам

Как и для многих других спортсменов, поиск спонсоров стал настоящей головной болью крикетистов из английского клуба «Саутпорт Тринити».



Им казалось, что спасение найдено. Помочь финансами игрокам согласилась сеть секс-шопов, распространяющая порнофильмы и специальные аксессуары. Но радость крикетистов была преждевременной. Руководители дивизиона, в котором выступает «Саутпорт Тринити», выдвинули ультиматум: или контракт с секс-шопом, или снятие с соревнований. Немного повозмущавшись, клуб принял такое условие.