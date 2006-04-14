Бокс: Флойд Мейвезер стал чемпионом мира «в законе»

Вчера ночью Атлетической комиссией штата Невада была утверждена победа Флойда Мейвезера-младшего над чемпионом IBF в полусреднем весе Забом Джудой, одержанная 8 апреля этого года. Мейвезер получит причитающийся ему гонорар в размере 5 миллионов долларов, выплата которого была ранее приостановлена, сообщает «Советский Спорт»



Пострадавшим оказался тренер чемпиона Роджер Мейвезер, который был оштрафован на 200 тысяч долларов за самовольный выход на ринг в десятом раунде поединка, после того как Джуда нанес Мейвезеру два запрещенных правилами удара. Кроме этого, Мейвезер в течение 12 месяцев не сможет выступать в качестве секунданта своего племянника.

Промоутер Джуды Дон Кинг пытался убедить членов комиссии дисквалифицировать Мейвезера, однако комиссия оставила результат поединка в силе. По поводу действий другой стороны и в частности самого Заба Джуды комиссия пока не приняла никакого решения, оставив их в неизвестности, и не разрешив Джуде получить свой гонорар.

Принято решение провести дополнительное заседание для подробного ознакомления с обстоятельствами, касающимися удара по затылку, а также участия Джуды в возникшей потасовке. Комиссия указала, что Джуда во время беспорядков толкнул двоих охранников, а также ударил по меньшей мере одного человека. Для подготовки к дополнительному заседанию комиссия приняла решение нанять специалиста, который разобьет видеозапись произошедшего на части, позволяющие идентифицировать участников потасовки и их действия во время нее.

Сообщает «Советский Спорт»