Дрогба выступает против расизма в спорте

Нападающий английского футбольного клуба «Челси» Дидье Дрогба заявил, что будет уходить с поля, если во время игры услышит расистские выкрики в свой адрес, передает «Советский Спорт». «Величие футбола в том, что это игра для каждого, неважно, откуда он родом и как выглядит, - сказал Дрогба в своем интервью. - Футбол собирает вместе людей со всего мира, но некоторые этого не понимают и пытаются декларировать различие между людьми с разными цветами кожи. В прошлом у меня возникали из-за этого проблемы, и я считаю, что это неправильно. Мы должны думать о том, что мы можем сделать, чтобы доказать этим людям, что они не правы. Это проблема не только Испании или только футбола, эту проблему должны решать все».



Одноклубник Дрогба Шон Райт-Филлипс подвергся оскорблениям из-за его расовой принадлежности во время матча сборных Испании и Англии в 2004 году и ивуарийский нападающий убежден, что эту проблему необходимо искоренить из спорта.



Защитник сборной Англии Рио Фердинанд является членом группы, которая призывает судей прекращать матчи, на которых слышны расистские выкрики, но пока никаких правил на этот счет официально принято не было.