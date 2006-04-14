Хасан Шаш идет «на расхват»

Полузащитник "Галатасарая" и сборной Турции Хасан Шаш получил предложения из трех европейских клубов, передает «Спорт Экспресс».



Менеджеры футболиста Мехмет Сойкек и Эрхан Чаглайан заявили, что в услугах автора гола в ворота сборной Бразилии на ЧМ-2002 заинтересованы французский "Марсель", итальянская "Рома" и московское "Динамо".

Однако на связь с руководством "Галатасарая" пока никто не выходил. Все ограничивалось переговорами с менеджерами. Многое прояснится после 22 апреля, когда "Галатасарай" встретится с "Фенербахче".