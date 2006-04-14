«Аль-Иттихаду» арендует Это’О у «Барселоны»

Форвард «Барселоны» и лидер списка бомбардиров в чемпионате Испании Самуэль Это'О выступит в составе «Аль-Иттихада», клуба из Саудовской Аравии, в Лиге чемпионов АФК на правах аренды. Отметим, что «Аль-Иттихад» в прошлом году выиграл этот турнир.



Сегодня камерунский форвард подписал контракт с аравийским клубом, сообщает «Советский Спорт». Детали контракта не разглашаются. Однако стало известно, что одним из его соглашения является создание совместной футбольной академии «Аль-Иттихада» и Это’О в Камеруне. «Наш клуб сможет привлекать к себе игроков, которые заканчивают академию», - говорит президент «Аль-Иттихада» Мансур Аль-Балави.



Это’О начнет выступать в Саудовской Аравии с 1/4 финала Лиги чемпионов АФК. Матчи должны состояться 13 и 20 сентября 2006 года.