Хозяин "Динамо" сделал свой клуб самым богатым в России

Журнал "Финанс." опубликовал рейтинг самых богатых спортивных клубов России. Эксперты журнала считают, что наибольший бюджет имеет футбольный клуб "Динамо" Москва – 65 миллионов долларов, хозяином которого является Алексей Федорычев. В 55 миллионов долларов оценивается бюджет двух других московских футбольных клубов – "Спартака" и "Локомотива". Бюджет футбольного ЦСКА составляет 45 миллионов долларов.

Далее в рейтинге расположились несколько футбольных клубов, бюджет которых составляет 40 миллионов долларов. Это питерский "Зенит", собственником которого в нынешнем году стал "Газпром", подмосковный "Сатурн" и "Москва". В 35 миллионов долларов оценивает "Финанс." бюджеты финалистов хоккейного чемпионата России – казанского "Ак Барса" и омского "Авангарда".

Хоккейный "Металлург" из Магнитогорска располагает суммой в 30 миллионов долларов, столько же имеет и футбольный "Рубин" из Казани.

В число 25 самых богатых клубов России попали также "Локомотив" Ярославль (хоккей, 25 миллионов), "Томь" Томск (футбол, 25 миллионов), ХК "Динамо" Москва (хоккей, 23 миллиона), "Луч-Энергия" Владивосток (футбол, 20 миллионов), МБК "Динамо" Москва (баскетбол, 19 миллионов), ПБК ЦСКА Москва (баскетбол, 16 миллионов), ПХК ЦСКА Москва (хоккей, 15 миллионов), "Химик" Мытищи (хоккей, 15 миллионов), "Ростов" (футбол, 13 миллионов), "Крылья Советов" Самара (футбол, 12 миллионов), "Торпедо" Москва (футбол, 12 миллионов), УНИКС Казань (баскетбол, 11 миллионов), "Химки" (баскетбол, 11 миллионов), "Кубань" Краснодар (футбол, 11 миллионов).

Передает «Лента.ru»