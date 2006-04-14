ФИФА отказалась бороться с проституцией на ЧМ

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер признал, что возглавляемая им организация не может бороться с проституцией на чемпионате мира по футболу. Особое беспокойство служб правопорядка Германии и некоторых правозащитных организаций вызывает тот факт, что многие женщины будут принудительно перевезены в страну на время турнира, сообщает «Лента.ru»



Главная задача футбольных властей - следить за тем, чтобы соревнования прошли в соответствии со спортивным регламентом.

В Германии, где пройдет чемпионат мира, проституция была легализована в 2003 году. Власти ожидают, что на время турнира в страну приедут 3,5 миллиона болельщиков со всего мира. Это приведет к притоку около 40 тысяч проституток из соседних стран (в основном, из Восточной Европы).