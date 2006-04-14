Колесников уходит в спорт

Президентом Донецкой областной федерации футбола избран председатель Донецкого областного совета Борис Колесников.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба «Шахтер», такое решение единогласно было принято на V отчетно-выборной конференции областной федерации футбола.



Первым вице-президентом избран Иван Гайворонский, вице-президентами стали Александр Зац, Михаил Калинин и Анатолий Орлов.



Также делегаты конференции избрали совет, исполком, контрольно-дисциплинарную и ревизионную комиссии федерации.