Бокс: Харрисон и Огастес сменили соперников

Чемпион WBO в полулегком весе Скотт Харрисон 20 мая проведет очередную защиту своего титула против мексиканца Мартина Онорио (№13 IBF, №6 WBA, №9 WBC). Ранее планировалось, что Харрисон будет защищать свой титул в бою с обязательным претендентом Хоаном Гузманом, однако последний отказался от этого поединка и теперь встретится 6 мая с экс-чемпионом в первом легком и легком весе Хавьером Хауреги, сообщает «Спорт Экспресс»

У известного боксера первого полусреднего веса Эмануэля Огастеса также сменился соперник. Вместо Джошуа Клотти он 17 мая встретится с американцем Адрианом Морой, который пока не потерпел ни одного поражения.