Рекордсменка мира в беге на 5000 м (13.24,68) Абейлегессе(Турция) сбросила две минуты с личного рекорда в беге на 10 000 м – 30.21,67, выиграв Кубок Европы в беге на 10000 м, который прошел вчера в Анталии, Турция. И это несмотря на сильный дождь, когда первые две дорожки были полностью залиты водой. Вторая половина дистанции – 15.05. Она также превысила на 20 секунд рекорд Кубков Полы Рэдклифф.
Абейлегессе не выступала почти год из-за лечения почек.
Результаты Кубка Европы в беге на 10 000 м – 2006:
Мужчины.
10000 м
1. Моктар Бенари (Франция) - 28.47,22
2. Рикардо Серрано (Испания) - 28.50,18
3. Смаил Сгир (Франция) - 28.51,14
4. Жозе Рамош (Португалия) - 28.52,13
5. Виктор Рохлин (Швейцария) - 28.52,86
6. Марко Мадза (Италия) - 28.53,47
7. Андре Поллмахер (Германия) - 28.54,47
8. Гай Файс (Бельгия) - 28.57,09
9. Пьер Жоншерай (Франция) - 28.59,06
10. Мариус Ионеску (Румыния) - 29.01,83
11. Джессе Стробан (Бельгия) - 29.05,07
12. Джан-Марко Буттаццо (Италия) - 29.05,68
13. Рикардо Рибаш (Португалия) - 29.06,85
14. Даниэле Меуччи (Италия) - 29.09,27
15. Фернандо Сильва (Португалия) - 29.10,18
16. Маттиа Макканьян (Италия) - 29.11,37
Женщины.
10000 м
1. Элван Абейлегессе (Турция) - 30.21,67
2. Сильвия Вейсстейнер (Италия) - 32.30,55
3. Кристина Папп (Венгрия) - 32.31,54
4. Кристель Донай (Франция) - 32.35,59
5. Фатиа Бауф (Бельгия) - 32.36,23
6. Натали Де (Бельгия) - 32.36,84
7. Ана Диаш (Португалия) - 32.37,76
8. Янна Убуу (Франция) - 32.39,04
9. Аналиа Роза (Португалия) - 32.44,93
10. Тереза Ресио (Испания) - 32.45,51
11. Ренате Рунджер (Италия) - 33.03,31
12. Анья Смольдерс (Бельгия) - 33.04,06
13. Патриция Тиси (Италия) - 33.04,49
14. Селма Борст (Нидерланды) - 33.06,38
15. Луиза Ларрага (Испания) - 33.15,23
16. есениа Сентено (Испания) - 33.17,47
17. Хелена Яворник (Словения) - 33.33,91
18. Добринка Шаламанова (Болгария) - 33.41,03
19. Мария-Елена Морено (Испания) - 33.41,28
20. Леонор Карнейро (Португалия) - 33.42,70