Рекордсменка мира в беге на 5000 м (13.24,68) Абейлегессе(Турция) сбросила две минуты с личного рекорда в беге на 10 000 м – 30.21,67, выиграв Кубок Европы в беге на 10000 м, который прошел вчера в Анталии, Турция. И это несмотря на сильный дождь, когда первые две дорожки были полностью залиты водой. Вторая половина дистанции – 15.05. Она также превысила на 20 секунд рекорд Кубков Полы Рэдклифф.

Абейлегессе не выступала почти год из-за лечения почек.





Результаты Кубка Европы в беге на 10 000 м – 2006:

Мужчины.

10000 м

1. Моктар Бенари (Франция) - 28.47,22

2. Рикардо Серрано (Испания) - 28.50,18

3. Смаил Сгир (Франция) - 28.51,14

4. Жозе Рамош (Португалия) - 28.52,13

5. Виктор Рохлин (Швейцария) - 28.52,86

6. Марко Мадза (Италия) - 28.53,47

7. Андре Поллмахер (Германия) - 28.54,47

8. Гай Файс (Бельгия) - 28.57,09

9. Пьер Жоншерай (Франция) - 28.59,06

10. Мариус Ионеску (Румыния) - 29.01,83

11. Джессе Стробан (Бельгия) - 29.05,07

12. Джан-Марко Буттаццо (Италия) - 29.05,68

13. Рикардо Рибаш (Португалия) - 29.06,85

14. Даниэле Меуччи (Италия) - 29.09,27

15. Фернандо Сильва (Португалия) - 29.10,18

16. Маттиа Макканьян (Италия) - 29.11,37





Женщины.

10000 м

1. Элван Абейлегессе (Турция) - 30.21,67

2. Сильвия Вейсстейнер (Италия) - 32.30,55

3. Кристина Папп (Венгрия) - 32.31,54

4. Кристель Донай (Франция) - 32.35,59

5. Фатиа Бауф (Бельгия) - 32.36,23

6. Натали Де (Бельгия) - 32.36,84

7. Ана Диаш (Португалия) - 32.37,76

8. Янна Убуу (Франция) - 32.39,04

9. Аналиа Роза (Португалия) - 32.44,93

10. Тереза Ресио (Испания) - 32.45,51

11. Ренате Рунджер (Италия) - 33.03,31

12. Анья Смольдерс (Бельгия) - 33.04,06

13. Патриция Тиси (Италия) - 33.04,49

14. Селма Борст (Нидерланды) - 33.06,38

15. Луиза Ларрага (Испания) - 33.15,23

16. есениа Сентено (Испания) - 33.17,47

17. Хелена Яворник (Словения) - 33.33,91

18. Добринка Шаламанова (Болгария) - 33.41,03

19. Мария-Елена Морено (Испания) - 33.41,28

20. Леонор Карнейро (Португалия) - 33.42,70