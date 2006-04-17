Каладзе принес победу «Милану»

Гол бывшего игрока киевского «Динамо» Кахи Каладзе принес «Милану» победу и почти вплотную приблизил к лидеру чемпионата Италии.



В очередном туре чемпионата Италии «Милан» принимал у себя «Интер». Все решил один мяч, которой на 70-й минуте матча провел защитник хозяев Каладзе. В стартовом составе на поле выходил и Андрей Шевченко, но на 82-й минуте его заменил Руй Кошту. Теперь «Милан», идущий на второй позиции чемпионата, отстает от лидера – «Ювентуса» - на 5 очков. «Ювентус» в выездном матче сыграл вничью с «Кальяри».



Турнирное положение первой пятерки чемпионата Италии (очки):



1. Ювентус – 81

2. Милан – 76

3. Интер – 71

4. Фиорентина – 65

5. Рома – 64.