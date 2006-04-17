Берд грозится «убить» Кличко

Прибывший в Германию для боя с Владимиром Кличко чемпион IBF Крис-Корнелиус Берд высказал уверенность в своей победе над украинцем.



Аргументируя свои заявления о перспективах защитить титул, Берд высказался о слабых сторонах своего соперника. В первую очередь, он отметил манеру Владимира Кличко во время поединков отклоняться назад. Касаясь габаритов украинского боксера, Берд заявил: «Такие большие парни не умеют двигаться». Он также сказал, что скоро хочет похвастать тем, что побеждал обоих Кличко. Берд высказал желание после предстоящего боя встретиться с чемпионом мира по версии WBA российским «супертяжем» Николаем Валуевым. По словам Берда, он хочет прослыть «убийцей гигантов».