Чемпионом по «свинству» стала сборная России

Завершились III Олимпийские игры среди поросят. Они проходили в Москве и чемпионом по свинболу стала сборная хозяев.



В беговых дисциплинах не было равных поросенку, кличка которого Костик «Руссиш швайн». Вторым был тоже «россиянин» - «Шпионик». Бронзу получил «Жан-Франсуа» из Франции.



Костик Руссиш Швайн получил еще одно золото, выступая в составе сборной по свинболу. В борьбе за высшую награду «россияне» разгромили «китайцев» - 10:1.



Третий олимпийский вид программы – суимсуимминг – решено было не проводить из-за некоторых проблем с бассейном. Но в следующем году соревнования в этом виде будут проведены обязательно.