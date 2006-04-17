Велоспорт: «серебро» и «бронза» Украины на чемпионате мира

Серебром и бронзой отметилась сборная Украины на чемпионате мира по велотреку, который прошел во французском Бордо.



Владимир Рыбин и Любомир Полатайко завоевали серебро в мэдисоне. Наши трековики уступили только испанцам Лопесу и Росселло. После сложнейших 120 кругов гонки наши спортсмены проиграли испанцам 5 очков и на 2 очка опередили пару аргентинцев.



Днем раньше, в командной гонке преследования наш квартет показал в квалификации 4-й результат, а в поединке за бронзу наши спортсмены победили команду Голландии. Бронзовыми призёрами чемпионата мира стали Любомир Полатайко, Владимир Дюдя, Роман Кононенко и Максим Полищук.