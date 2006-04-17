Одемвинджи вывел «Лион» в чемпионы

В 35-м туре французского первенства определился чемпион страны. В пятый раз подряд сильнейшим клубом Франции стал «Лион». Для того, чтоб досрочно обеспечить себе первое место, «львам» не понадобилось даже выходить на поле.



Единственный клуб, способный помешать «Лиону» завоевать чемпионский титул, - «Бордо» уступил в Лилле 2:3 и потерял все шансы догнать лидера. Исход судьбоносного матча был решен в первом тайме, который «Лилль» выиграл 3:1. Два мяча в составе победителей провел афророссиянин Питер Одемвинджи. Дубль Питера помог не только «Лиону», но и «Лиллю». «Псы» завоевали три очень важных очка в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.



«Марсель» одержал крупную победу над «Нанси», забив в ворота одного из самых надежных голкиперов первенства Дженнаро Брасильяно шесть безответных мячей. По два раза отличились Мамаду Ньянг, Теофилу Маулида и Микаэль Пажис. Один из соискателей путевки в главный клубный турнир Европы «Осер» уступил в Нанте 2:3, выигрывая по ходу встречи 2:1. «Труа» одержал крупную победу над «Аяччо» 3:0 и практически обезопасил себя от вылета, сообщает «livesport.ru»