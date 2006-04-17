Бессонова взяла «золото» в Греции

В Греции прошел традиционный турнир по художественной гимнастике "Каламата Кап".



Основными претендентками на медали в абсолютном первенстве стали обе наши соотечественницы Анна Бессонова и Наталья Годунко.

Упорная борьба завершилась победой Бессоновой, которая впервые в этом сезоне поднялась на высшую ступень пьедестала в многоборье. Годунко заняла второе место.

Третьей стала призер чемпионата мира Инна Жукова из Беларуси.



Украинки были лучшими и в финалах в отдельных видах. Анна Бессонова выиграла упражнение с булавами и с лентой, а Наталья Годунко - скакалку. Лишь в упражнении с мячом они пропустили вперед Инну Жукову.



Приятно порадовали украинские "групповички". Они стали третьими вслед за командами Беларуси и Болгарии, как в многоборье, так и в финалах в отдельных видах.



В итоге наша команда завоевала 13 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.