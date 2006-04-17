Украинские теннисистки в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован очередной рейтинг WTA. Минувшая неделя принесла успех Елене Бондаренко, которая поднялась с 80-го на 68-е место, но принесла огорчение Виктории Кутузовой и её почитателям. Самая юная первая ракетка украинского тенниса покинула Топ-100 мирового рейтинга опустившись с 86 на 106 место.



Ольга Савчук, которая на минувшей неделе занимала 97 место поднялась на одну строку и занимает теперь 96 место.



Успешная игра Юлии Вакуленко на турнире "Family circle cup" дала результат. Неделю назад Вакуленко занимала 193 место в мире, а теперь Юлия поднялась до 145 места. 111 место занимает Юлиана Федак (на прошлой неделе 125 место), 113 место у Екатерины Бондаренко (было 116-е).





Передает «Наш спорт»