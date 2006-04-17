Финал чемпионата Европы по гандболу пройдет без сборной Украины

Ганболисты молодёжной сборной Украины (U-20) не смогли добиться права выступать в финальной части молодёжного чемпионата Европы по гандболу, который в августе пройдёт в австрийском Иннсбруке, сообщает «Наш спорт»



По итогам отборочного турнира, хозяином которого была наша сборная (игры проходили в Запорожье), подопечные Вячеслава Дидушенко заняли в группе 2 место.



После побед над сборными Болгарии (36:16) и Боснии и Герцеговины (33:29) наша сборная делила 1-2 места в группе с молодёжной сборной Белоруссии. Вчера, в очном поединке команды определяли обладателей путёвки на чемпионат Европы. Белорусы победили сборную Украины 28:22 (15:12), и заняли 1 место в 8-й отборочной группе.