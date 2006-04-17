Гандбол: для «Мотора» стал «роковым» всего один мяч

В первом поединке полуфинала розыгрыша Кубка ЕГФ гандболистки "Мотора" проиграли в Венгрии "ФТК Будапешт" 24:23, сообщает «Наш спорт»



На протяжении всей игры "Мотор" вёл в счёте, но в концовке позволил хозяйкам отыграться, и спасти казалось бы проваленную встречу. По ходу игры "Мотор" наращивал преимущество: 1-3, 4-8, 8-13 и 10-14 после первого тайма. Во второй половине чемпионки Украины добились преимущества "+6" (14:20), но венгерским спортсменкам удалось сократить разрыв в счёте (за 5 минут до конца, 21:22), и выиграть поединок - 24:23.



В составе "Мотора" 6 мячей забросила Ирина Шуцкая. 5 раз отличилась Наталья Ляпина. По 4 мяча в активе Кашель и Подпаловой. Елена Резнир забросила 3 мяча. Дважды Резнир пыталась реализовать семиметровые штрафные броски, но оба раза неудачно.



Теперь, 22 апреля в Запорожье "Мотору" для выхода в финал Кубка ЕГФ нужно побеждать гандболисток "ФТК Будапешт".