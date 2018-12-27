Большие деньги для Динамо: агент рассказал, за сколько киевляне отпустят Цыганкова

Динамо хочет за Цыганкова не меньше 50 млн евро, подчеркнул Иван Пироженко.
Киевское Динамо рассчитывает выручить от продажи одного из своих лидеров Виктора Цыганкова не менее 50 млн евро, заявил известный футбольный агент Иван Пироженко.
По его мнению, рыночная стоимость игрока - понятие весьма условное, а потому от нее, как правило, никто не отталкивается, подчеркнул он в комментарии Сегодня.
"Насколько я знаю, Динамо хочет за Цыганкова не меньше 50 млн евро, и я их могу понять: это их лидер, ведущий игрок. Но найдутся ли покупатели?", - отметил он.
В свою очередь другой агент Дмитрий Селюк, оценивая вероятность трансфера Цыганкова в топ-чемпионат, подчеркнул, что за большие деньги сейчас готовы покупать лишь тех, кто проявил себя на фоне серьезных соперников.
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"Например в Лиге чемпионов, а не в УПЛ или против "Астаны" и "Яблонца" в Лиге Европы. Возможно, такой шанс появится у Цыганкова именно в плей-офф ЛЕ, если "Динамо" после "Олимпиакоса" выйдет на условные "Челси" или "Наполи". А в том, что киевляне обыграют греков я уверен - по качеству игры "Динамо" превосходит "Олимпиакос"", - добавил Селюк.
Отметим, что сам Цыганков во время зимнего межсезонья посетил домашний матч Ромы в чемпионате Италии.
Соответствующим видео украинец поделился через Stories в своем Instagram.
Как известно, ранее появилась информация о том, что Рома интересовалась Цыганковым и предлагала за украинца 20 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Цыганков может продолжить карьеру в Англии.