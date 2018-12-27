Большие деньги для Динамо: агент рассказал, за сколько киевляне отпустят Цыганкова

Виктор Цыганков / Instagram/viktortsygankov

Киевское Динамо рассчитывает выручить от продажи одного из своих лидеров Виктора Цыганкова не менее 50 млн евро, заявил известный футбольный агент Иван Пироженко.

По его мнению, рыночная стоимость игрока - понятие весьма условное, а потому от нее, как правило, никто не отталкивается, подчеркнул он в комментарии Сегодня.

"Насколько я знаю, Динамо хочет за Цыганкова не меньше 50 млн евро, и я их могу понять: это их лидер, ведущий игрок. Но найдутся ли покупатели?", - отметил он.

В свою очередь другой агент Дмитрий Селюк, оценивая вероятность трансфера Цыганкова в топ-чемпионат, подчеркнул, что за большие деньги сейчас готовы покупать лишь тех, кто проявил себя на фоне серьезных соперников.

Читайте также"Пустили врага в дом": ультрас Динамо возмутились из-за призывов болеть за Шахтер в Киеве

"Например в Лиге чемпионов, а не в УПЛ или против "Астаны" и "Яблонца" в Лиге Европы. Возможно, такой шанс появится у Цыганкова именно в плей-офф ЛЕ, если "Динамо" после "Олимпиакоса" выйдет на условные "Челси" или "Наполи". А в том, что киевляне обыграют греков я уверен - по качеству игры "Динамо" превосходит "Олимпиакос"", - добавил Селюк.

Отметим, что сам Цыганков во время зимнего межсезонья посетил домашний матч Ромы в чемпионате Италии.

Соответствующим видео украинец поделился через Stories в своем Instagram.

Как известно, ранее появилась информация о том, что Рома интересовалась Цыганковым и предлагала за украинца 20 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Цыганков может продолжить карьеру в Англии.