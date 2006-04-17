Растут шансы украинских теннисистов в борьбе за призовой фонд в 25000$+H

Украинские теннисисты Орест Терещук и Сергей Бубка пробились в основную сетку челленджера с призовым фондом 25000$+H Coffe cup Challenger, проходящем в Индии, сообщает « СпортОнлайн»



В решающем раунде отборочного турнира Терещук, посеяный под 1 номером, обыграл индийского теннисиста Равишанкара Патанджали: 6-1 6-4, а Бубка одолел вторую ракетку квалификационного турнира американца Филиппа Кинга: 7-6 6-4. В первом раунде основной сетки Терещук померяется силами с Марко Чудинелли из Швейцарии, а Бубке предстоит серьезное испытание в лице первой ракетки турнира корейского теннисиста Хьюнг Тайк Ли, занимающего 108 строчку мировой классификации.



Украинские теннисисты объединили свои усилия в парном разряде: украинский дуэт Терещук/Бубка в стартовом матче померяются силами с индийской парой Армитрай/Бопанна, посеяной под 3 номером.