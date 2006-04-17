Виалли намерен вернуться в великий футбол

Бывший наставник "Челси" Джанлука Виалли заявил о своем желании тренировать одну из команд премьер-лиги, сообщает «Спорт Экспресс»



"Я хочу вернуться в Англию, - сказал он в интервью одной из итальянских радиостанций. - Я там провел незабываемые времена. Однако если ко мне придет предложение из Италии, то возьму время на раздумье".



Последние два года Виалли работал экспертом в одной из газет Италии, после чего признался в желании вернуться к тренерской деятельности. По слухам, он может занять место Фабио Капелло у руля туринского "Ювентуса".