Продолжают редеть ряды обороны сборной Англии

Вслед за Ледли Кингом и Солом Кэмпбеллом получил травму еще один защитник сборной Англии Мэттью Апсон, повредивший ахилл во время разминки перед матчем "Бирмингема" с "Астон Виллой". Сегодня футболист должен получить вердикт врачей, однако главный тренер "Бирмингема" Стив Брюс опасается, что эта травма выведет Апсона из строя как минимум до конца года.

"Не хочу накликать беду, но все выглядит даже хуже, чем я мог предположить. Мэтти находился в больнице, и ему было больно ходить", - признался Брюс. Апсон являлся одним из претендентов на участие в ЧМ-2006.



Сообщает «Спорт Экспресс»