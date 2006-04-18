Ради Ахметова изменен устав «Шахтера»

Собрание акционеров ЗАО ФК «Шахтер» 6 апреля 2006 года изменило устав общества, чтобы бизнесмен Ринат Ахметов и председатель Донецкого облсовета Борис Колесников остались соответственно президентом и вице-президентом клуба.



Как сообщает пресс-служба ФК «Шахтер», согласно принятой на собрании новой редакции устава ЗАО, президент и вице-президент клуба не являются его должностными лицами. Соответственно, Ахметов и Колесников остались президентом и вице-президентом ФК «Шахтер».



В пресс-службе указали, что в связи с избранием народными депутатами Украины и невозможностью в дальнейшем в соответствии с действующим законодательством находиться в органах управления хозяйственных обществ, президент клуба Ахметов и вице-президент Колесников были выведены из состава совета ФК «Шахтер» в соответствии с поданными ими заявлениями.



Также общее собрание акционеров ФК «Шахтер» ввело в состав наблюдательного совета представителей ЗАО СКМ - акционера футбольного клуба, председателем наблюдательного совета назначен генеральный директор СКМ Олег Попов, пишет Лига.