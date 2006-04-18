Футбол: «Динамо» терпит поражение от «Днепра»

Динамовцы потерпели первое поражение в нынешнем чемпионате! У себя дома и со счетом 0:2. И как же не вовремя. На финише турнира подобные потери очков могут стать роковыми, сообщает клубный сайт «Динамо» (Киев).



Впрочем, ничего смертельного не произошло, и судьба титула по-прежнему зависит исключительно от «бело-синих», в том смысле, что все можно решить на футбольном поле самим, и не ждать милости от соперников.

В матче с «Днепром» подопечные Анатолия Демьяненко владели ощутимой территориальной инициативой, но воспользоваться этим не сумели. «Бело-синие» довольно предсказуемо действовали в атаке, и в итоге не создали достаточного количества голевых моментов, чтобы рассчитывать на что-то серьезное.

Гости же, отсидевшись в глухой обороне почти весь матч, сумели на 86-й минуте использовать неразбериху в штрафной «Динамо» в свою пользу, а вскоре провести острую контратаку и забить второй мяч (дубль на счету Балабанова).