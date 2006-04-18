Хиддинк уйдет из сборной России в "Челси"

Новый главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк после окончания действия контракта с РФС возглавит "Челси", передает «livesport.ru»



Голландский специалист рассказал, что его соглашение с РФС организовал владелец лондонского клуба Роман Абрамович, который преследовал цель не только помочь сборной России, но и, в перспективе, найти замену Жозе Моуринью.



"Я встречался с представителями "Челси" и с самим Романом Абрамовичем. Именно благодаря ему я и согласился принять сборную России после чемпионата мира", - признался Хиддинк. Тренер российской команды будет жить в Голландии, но собирается часто летать в Россию. Для этих целей Абрамович предоставил в его распоряжение частный самолет.



Между владельцем "Челси" и Хиддинком существует договоренность, что через несколько лет голландец сменит на посту главного тренера английского клуба Жозе Моуринью.



Напомним, что в минувшую пятницу Хиддинк подписал контракт, согласно которому он становится главным тренером футбольной сборной России на ближайшие два года с возможностью продления еще на такой же срок.