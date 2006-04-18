Состоится бой-реванш Джуды против Мейвезера

Международная боксерская федерация (IBF) обязала чемпиона мира в полусреднем весе американца Флойда Мейвезера провести немедленный реванш с экс-чемпионом мира Забом Джудой, сообщает «livesport.ru»



8 апреля в Лас-Вегасе Мейвезер победил Джуду единогласным решением судей, однако тот поединок был прерван в десятом раунде массовой дракой, что и стало предметом разбирательств. Потасовку спровоцировал Джуда, который ударил соперника сначала ниже пояса, а затем по затылку. Оба удара запрещены правилами.



После этого на ринг выскочил Роджер Мейвезер, секундант своего племянника, и началась драка. Поединок был прерван, но затем решением арбитра Ричарда Стила возобновлен. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Мейвезеру, который был объявлен новым чемпионом мира.



Представители Джуды подали протест на результат боя в Атлетическую комиссию штата Невады. Представители комиссии решили утвердить Мейвезера чемпионом мира, разрешить ему получить причитающийся гонорар и назначили дополнительное заседание, на котором должно быть рассмотрено поведение самого Джуды.



Однако IBF, не дождавшись повторного заседания, назначила реванш. Реакция самих боксеров на данное решение Международной федерации бокса пока неизвестна.