Защитник ЦСКА сломал челюсть футболисту "Локомотива"

Словацкий легионер столичного "Локомотива" Марьян Хад получил серьезную травму во время матча чемпионата России по футболу против ЦСКА. В результате столкновения с защитником армейцев Василием Березуцким на 69-й минуте игры Хад получил перелом верхней челюсти, перелом скуловой кости и сотрясение мозга средней тяжести, передает «Лента.ru»



На восстановление после операции Хаду понадобится не меньше месяца. Разумеется, выйти на поле он сможет уже после чемпионата мира в Германии. Предполагается, что после операции словацкий футболист десять дней проведет в стационаре.