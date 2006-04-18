В Бостоне побит рекорд марафона

На состоявшемся в понедельник 110-м ежегодном марафонском забеге в Бостоне спортсмен из Кении Робер Шерьё во второй раз стал первым, установив также рекорд соревнований, превысив предыдущее достижение более, чем на одну секунду, передает « СпортОнлайн»



Победа Шерьё стала 14-й победой представителей спортсменов этой страны на старейшем марафонском турнире за последние 16 лет. Кениец пересёк финишную черту с результатом 2:07:14, побив предыдущее достижение этих соревнований, установленное в 1994 году также представителем этой страны Космасом Ндети.



"Я люблю забираться на вершину, это легко для меня", - сказал Шерьё.



Второе и третье места также завоевали представители Кении спортсмены Мейо и Кефлезиги с результатами 2:08:21 и 2:09:56 соответственно. В соревнованиях женщин победу одержала кенийка Рита Джепту (2:23:38).



Соревнования в Бостоне, собравшие 22 тыс. спортсменов, стали вторыми за всю историю по количеству участников.