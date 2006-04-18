Бубка замолвил слово за российских бадминтонистов

Президент НОК Украины, олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира по прыжкам с шестом, ныне - член Международного олимпийского комитета (МОК), председатель комиссии спортсменов МОК Сергей Бубка отправил письмо на имя президента национальной федерации бадминтона России (НФБР) Сергея Шахрая, в котором выразил свое недоумение по поводу отсутствия российских бадминтонистов на крупнейших международных соревнованиях, сообщает « СпортОнлайн»



В письме, в частности, сказано: "Я полагаю неправильным, что игроки не могли принимать участие в чемпионатах из-за проблем, связанных с легализацией Национальной федерации бадминтона России. Я поговорил с президентом МОК г-ном Жаком Рогге и со спортивным директором МОК г-ном Келли Фэйруэзером и попросил их разрешить российским бадминтонистам принять участие в соревнованиях. Они согласились со мной, что в данном случае спортсмены не должны страдать из-за юридических формальностей. Келли Фэйруэзер переговорит с президентом Международной федерации бадминтона и попросит решить вопрос в пользу спортсменов".