Формула-1: Алонсо предлагает внести изменения

Квалификация на выбывание оказалась довольно интересной. Однако много нареканий вызывает финал, где значительную часть времени пилоты просто находятся на трассе, выжигая топливо, а затем уже под клетчатым флагом стараются проехать быстрый круг. Действующий чемпион предлагает свой вариант, сообщает « СпортОнлайн»



Фернандо Алонсо: “В прошлом году зрители могли следить за пилотами по секторам, могли судить, кто сколько проигрывает. Думаю, идею однокруговой квалификации можно использовать в финале. Большую часть финала мы просто находимся на трассе, для зрителей это скучное зрелище. Все бы изменилось, если бы десяти пилотам пришлось ехать всего один быстрый круг”.