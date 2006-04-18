Сборная Латвии сыграет на ЧМ по хоккею без своего лучшего вратаря

Хозяевам предстоящего в Риге чемпионата мира по хоккею придется обойтись без своего сильнейшего вратаря, передает «Лента.ru»



Артур Ирбе встретился с наставником сборной Латвии российским специалистом Петром Воробьевым и объяснил, что решил пропустить мировое первенство. В качестве причины отказа от игры за сборную вратарь назвал травму, на лечение которой уйдет время.



Ирбе только недавно вернулся из США, где улаживал личные дела и прошел профилактическое медицинское обследование. "К сожалению, моя нога не чувствует себя настолько здоровой, чтобы я смог помочь сборной на чемпионате мира", - заявил вратарь, который играл на чемпионатах мира еще в составе сборной СССР.



Ирбе подчеркнул, что видел обе контрольные игры сборной Латвии против сборной России (2:4 и 0:2) и считает, что его дублеры выглядели в этих матчах достойно.