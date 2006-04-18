Украинские яхтсмены «обмывают» медали в Испании

В Испании, на Мальорке, завершилась 37-я регата "Princess Sofia Trophy 2006". В соревнованиях приняли участие 1 494 спортсмена. На испанском побережье собрались ведущие яхтсмены со всего мира.



Хозяева регаты, испанцы, объявили что именно с "Кубка Принцессы Софии" они начинают формировать Олимпийскую сборную на игры 2008 года. Наверняка и наши тренеры уже сейчас формируют мнение о силе и уровне подготовки наших спортсменов. Украинцев на турнире было много, и нашим спортсменам есть чем похвастаться.



В классе "49er" чемпионы мира Родион Лука и Георгий Леончук заняли 3 место. Наши спортсмены всего 1 очко уступили лидерам мирового рейтинга, британцам Крису Дрэйперу и Саймону Хайскоку. Победу на Мальорке праздовали итальянцы Пьетро и Джанфранко Сибелло, которые выиграли 5 стартов из 13-ти, а ещё 6 раз финишировали в числе 6-ти лучших. Родион Лука и Георгий Леончук стали единственными нашими спортсменами, которые финишировали в призёрах.



В классе "470" Руслана Таран и Елена Пахольчик благодаря хорошей концовке (в трёх заключительных стартах наши спортсменки дважды были вторыми) смогли в генеральном зачёте подняться до 5 места. Максим Оберемко (класс RS:X Men) уверенно начал регату, но к решающим стартам растерял преимущество и занял в итоге 6 место. У женщин Ольга Масливец до последнего вела борьбу за медали, но финишировала на 4 месте. 2 очка наша серфингистка проиграла лидеру мирового рейтинга испанке Марине Алабау, 7 очков Ольга уступила прошлогодней чемпионке мира среди юниорок, испанке Бланке Домингеш.



В классе "FINN" Алексей Борисов финишировал с 20-м результатом. В классе "Yngling" украинские спортсменки показали 24-й результат.



Результаты регаты "Princess Sofia Trophy 2006" могут существенно повлиять на очередной рейтинг, который ISAF обнародует 19 апреля.



Сообщает «Наш спорт»