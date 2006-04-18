Фехтование: сборная Украины успешно завершила ЧМ

Вчера в корейском Таебаеке завершился чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юниоров. Чемпионат мира закончился для Украины удачно - в командных состязаниях среди шпажисток наши девушки завоевали серебряные медали, передает «Наш спорт»



В финале Яна Шемякина, Алёна Рейзлина и Екатерина Блохина уступили команде России 32:45. Наши девушки слишком много сил отдали труднейшему полуфинальному поединку против сборной Китая. Наши девушки уступали 3:4, 6:10. Екатерина Блохина вывела команду Украины вперёд 19:17, Яна Шемякина закрепила успех 25:22, но Елена Рейзлина проиграла Линг Ванг (2:8), и вот уже Китай впереди - 27:30. Перед последним поединком китаянки выигрывали 33:37, но наш лидер Яна Шемякина сотворила маленький подвиг. Яна победила Линг Ванг 12:7, а команды Украины одержала победу 45:44.



На чемпионате мира наши спортсмены завоевали одну золотую (Дмитрий Бойко) и две серебряные награды (команда саблистов и команда шпажисток).



В наградном зачёте Украина завершает чемпионат мира на 5 месте. Больше всего медалей в Корее завоевали юные спортсмены США и Италии 9по 11 наград), но у американцев 6 золотых наград. а у Италии - 3. 8 медалей у россиян, 4 награды у корейцев.