Ветеран хоккея обокрал коллегу-профессионала

Несколько часов потребовалось сотрудникам милиции, чтобы раскрыть кражу в поезде «Новокузнецк-Москва», жертвой которой стал игрок профессиональной хоккейной команды.



Хоккеист ехал в Нижний Тагил, где должен был участвовать в играх. В Прокопьевске в вагон подсели болельщики, направлявшиеся на матч в Омск. Когда хоккеист ненадолго покинул купе, один из болельщиков этим воспользовался – украл несколько тысяч рублей, дисконтные и кредитные карточки, а также общегражданский и загранпаспорт. Обнаруживший пропажу спортсмен сразу обратился в дежурную часть линейного отдела милиции. Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался профессиональный, в прошлом, хоккеист, который в настоящее время играет за команду ветеранов. Кроме того, выяснилось, что задержанный ранее был судим за кражи и грабежи.