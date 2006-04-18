Бокс: Цзю «нокаутировал» Заба Джуду на танцах

Бывший абсолютный чемпион мира в профессиональном боксе Константин Цзю делает успехи на танцплощадке.



Российско-австралийский боксер вышел уже в восьмой тур танцевального шоу «Танец со звездой» на канале Channel 7 (Австралия). В седьмом туре Константин и его партнерша Людмила Кройтор одержали победу, станцевав фокстрот.



Интересно, что, по сюжету, в танце фигурировало чучело по имени «Заб», которое Цзю выгонял со сцены. Напомним, что Цзю и Заб Джуда встречались в ринге 4,5 года тому назад, и победу тогда нокаутом одержал россиянин.