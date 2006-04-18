Выход в финал прочат «Милану» и «Арсеналу»

Итальянский "Милан" и лондонский "Арсенал" являются фаворитами в первых полуфинальных матчах футбольной Лиги чемпионов. К такому выводу можно прийти, проанализировав ставки авторитетной букмекерской конторы "Уильям Хилл" (Великобритания), сообщает «РИА«Новости»



Сегодня "Милан" сыграет на своем поле с испанской "Барселоной". Ставки на его победу принимаются по коэффициенту 2,25, а на успех "Барсы" - 2,87. Это незначительное преимущество обусловлено, главным образом, фактором своего поля.



Во втором полуфинале, в котором сыграют "Арсенал" и испанский "Вильярреал", явным фаворитом является английская команда. Ставки на ее выигрыш в первом матче принимаются по коэффициенту 1,57, а на победу "Вильярреала" - 5,50.



Что касается шансов всех четырех команд на общую победу в Лиге чемпионов, то здесь лидирует "Барселона" с коэффициентом 2,37. Далее идут "Арсенал" (3,25) и "Милан" (4,00). А тот азартный болельщик, который рискнет поставить на итоговый успех "Вильярреала", сможет умножить размер сделанной ставки в семь раз.