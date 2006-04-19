«Милан» терпит поражение. «Барселона» ликует.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов итальянский «Милан» у себя дома потерпел поражение от испанской «Барселоны».



«Россонери», после небольшой разведки, пошли в атаку. Джилардино, занявший место заболевшего Индзаги, ворвался в штрафную «Барсы». Пуйоль остановил атаковавшего в падении. К слову, капитан испанской команды задел мяч рукой. Арбитр этого не заметил.



Вскоре все тот же Джилардино имел еще одну реальную возможность открыть счет, но с нескольких метров умудрился попасть в штангу. Вторая половина встречи в корне отличалась от первой. Создавалось ощущение, что у себя дома играет «Барселона», а не «Милан». Испанцы полностью завладели инициативой. На 57-й минуте Рональдиньо, измотав защитников соперника, выдал великолепный пас на ход Людовику Жюли – 0:1. Итальянская к концу тайма попыталась было встряхнуться. Опять же стопроцентный шанс имел Джилардино. После комбинации - с участием Андрей Шевченко - Кака «сотворил чудо», не сумев попасть в пустые ворота.



Поражение дома сделало шансы «Милана» на выход в финал довольно призрачными. Маловероятно, что «Барселона» в ответном матче - у себя - расслабится. К слову, вчерашнюю встречу «Барса» проводила без нескольких ключевых игроков – Деку, Лео Месси и др. Что касается «Милана», то он покидал поле вдвойне огорченым. Победа для него могла стать юбилейной – сотой – в Лиге чемпионов.