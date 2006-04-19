Кличко побещал быть безжалостным

Вчера в Гейдельберге Владимир Кличко и его соперник Крис Берд провели пресс-конференцию, посвященную предстоящему поединку за титул чемпиона мира по версии IBF.



Кличко заявил о своем уважении к оппоненту, которого считает – после ухода с ринга брата Виталия – лучшим супертяжем в мире. Но пообещал вести бой жестко и без жалости к сопернику. Берд, в свою очередь, сказал, что полностью к бою готов и заверил всех, что вернется домой только в ранге чемпиона.



Напомним, что бой между Владимиром Кличко и Крисом Бердом состоится 22 апреля.