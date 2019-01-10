"Больше уважения": Зинченко отличился фантастически дебютным голом за Манчестер Сити

Игра завершилась с общим счетом 9:0 в пользу подопечных Гвардиолы.
Украинский полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко отличился голом в матче Кубка английской лиги против команды третьего дивизиона Бертон Альбион.
Зинченко забил красивый мяч на 37-й минуте встречи. Украинский полузащитник получил мяч перед штрафной от Лероя Сане и с ходу пробил по дуге под перекладину.
Игра завершилась с общим счетом 9:0 в пользу подопечных Гвардиолы. Отметим, что четыре мяча в ворота гостей забил бразильский нападающий МС Габриэл Жезус.
How can you not love this kid?? #Zinchenko#CarabaoCup#mcfcpic.twitter.com/hfsnJiBmx5— TheWrongBlackGuy (@WrongBlackGuy) January 9, 2019
Победа с разницей в девять мячей стала самой крупной на полуфинальной стадии в истории национальных кубковых турниров в Англии.
Комментируя свой гол Зинченко подчеркнул: "Впервые в жизни я поучаствовал в такой победе. Если честно, мы забили много голов, но хотели больше, и наши фанаты тоже.
Мы хотели забить 10 голов, возможно, в следующий раз. Был ли мой гол навесом? Больше уважения, пожалуйста".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Зинченко может продолжить свою карьеру в составе турецкого Фенербахче.