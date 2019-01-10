"Больше уважения": Зинченко отличился фантастически дебютным голом за Манчестер Сити

Александр Зинченко / @ManCity

Украинский полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко отличился голом в матче Кубка английской лиги против команды третьего дивизиона Бертон Альбион.

Зинченко забил красивый мяч на 37-й минуте встречи. Украинский полузащитник получил мяч перед штрафной от Лероя Сане и с ходу пробил по дуге под перекладину.

Игра завершилась с общим счетом 9:0 в пользу подопечных Гвардиолы. Отметим, что четыре мяча в ворота гостей забил бразильский нападающий МС Габриэл Жезус.

Победа с разницей в девять мячей стала самой крупной на полуфинальной стадии в истории национальных кубковых турниров в Англии.

Комментируя свой гол Зинченко подчеркнул: "Впервые в жизни я поучаствовал в такой победе. Если честно, мы забили много голов, но хотели больше, и наши фанаты тоже.

Мы хотели забить 10 голов, возможно, в следующий раз. Был ли мой гол навесом? Больше уважения, пожалуйста".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зинченко может продолжить свою карьеру в составе турецкого Фенербахче.