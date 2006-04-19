Над Украиной поплывут аэростаты

С 30 апреля по 23 июля в Украине будет проходить 10-й юбилейный фестиваль воздухоплавания «Воздушное братство – 2006».



Как сообщили «Главреду» в пресс-службе министерства по делам семьи, молодежи и спорта, первый этап соревнований пройдет в Феодосии с 30 апреля по 7 мая. Будут совершаться спортивные полеты на аэростатах в разнообразных географических условиях Крыма.



Второй этап состоится с 14 по 21 мая в Каменец-Подольском. Полеты будут проходить прямо над городом. Соревнования третьего этапа пройдут в Киеве с 18 по 23 июля.