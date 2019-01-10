"Чертов психопат": в секс-скандале с Криштиану Роналду "всплыл" новый свидетель

Криштиану Роналду / Reuters

Жасмин Леннард, экс-любовница звезды мирового футбола, португальского форварда Криштиану Роналду, решила принять участие в секс-скандале с его участием.

Соответствующее сообщение опубликовал портал RT. По словам Леннард, она имеет в своем распоряжении неопровержимые доказательства двуличности и других психологических проблем Роналду. Девушка готова их предоставить американским правоохранителям, расследующим дело модели Кэтрин Майорги, которая несколько месяцев назад обвинила футболиста в изнасиловании.

Читайте также"Султан со своим громадным": Известная модель рассказала о сексе с Роналду в Лос-АнджелесеПо словам Леннард, португалец признался в переписке с ней в том, что издевался над суррогатной матерью его старших детей, следил за бывшими любовницами и много им угрожал.

"Мы регулярно общались последние полтора года, и у меня были с ним отношения. У меня накопилось большое количество сообщений и аудиозаписей от него. И я собираюсь поступить правильно и поделиться этой информацией с общественностью, хотя он пытается убедить меня промолчать или даже поддержать его […]. Он чертов психопат. У меня есть файл со всеми угрозами от него. Что-то вроде 1000 способов, как я умру",— написала она.

Напомним, ранее Майорги заявила о том, что Роналду изнасиловал ее в одном из американских отелей. Позднее в Сеть вспыли подробности совершенного футболистом сексуального насилия.