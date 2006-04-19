Футбол: команды дисквалифицируют за расизм фанатов

На чемпионате мира по футболу в Германии за проявление расизма со стороны болельщиков пострадают команды. С них будут сниматься три очка.



Такую меру наказания пообещал президент ФИФА Зепп Блаттер. Антирасистская программа Международной федерации футбольных ассоциаций уже вступила в действие. Это же правило будет действовать и в чемпионатах стран, начиная со следующего сезона. Один случай проявления расизма будет стоить команде трех очков, два – шести. А за три случая команде вообще грозит исключение из турнира.





Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер пообещал, что на чемпионате мира в Германии со сборных будут сниматься три очка в случае проявления расизма со стороны болельщиков команд. Новая антирасистская программа ФИФА вступила в действие 4 апреля.

По словам президента федерации, этот вопрос еще будет обсуждаться на конгрессе ФИФА перед чемпионатом мира, но принципиальное решение уже принято. В интервью Sky TV Блаттер напомнил, что это же правило в следующем сезоне будет действовать и в национальных клубных чемпионатах. За первый случай проявления расизма команда лишится трех очков, за второй шести, за третий - будет исключена из турнира.