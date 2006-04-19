Джеррард стал целью «Реала»

Для многих уже не секрет, что мадридский «Реал» хотел бы приобрести капитана английского «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Вчера это подтвердил спортивный директор клуба Бенито Флоро, отметив, что Джеррард является одной из самых приоритетных целей во время летних транcферов. Бенито выделил, что состав команды достаточно силен, однако, в скором времени «Реал» будет очень сильно нуждаться в отличном полузащитнике, который мог бы прийти на смену Зенедину Зидану.



Так же для Флоро большой интерес представляет нападающий миланского «Интера» Адриано, к которому он рекомендует присмотреться клубу.